موسكو: الاتصالات مستمرة مع مينسك بشأن إعادة تمويل ديونها

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الاتصالات ما تزال مستمرة مع مينسك بشأن إعادة تمويل ديونها أمام روسيا.

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وأضاف خلال حديثه للصحفيين، أن الاتصالات تتم على مستوى وزراء المالية من كلا البلدين.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد صرح أمس بأنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إعادة تمويل مليار دولار من ديون بيلاروس لروسيا.

وأضاف لوكاشينكو، أن رئيسي وزراء روسيا وبيلاروس سيناقشان المسألة بعد اتفاقه مع بوتين. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستشكل "دعما جيدا" للعملة البيلاروسية.

وتراجعت العملة البيلاروسية في ظل موجة الاحتجاجات بعد الانتخابات الرئاسية بشكل ملحوظ، حيث صعد سعر صرف الدولار منذ 10 أغسطس الجاري بنسبة 8.17% أما اليورو فقد ارتفع بنسبة 7.99%

المصدر: "تاس"