"حزب السعادة" التركي: حقل الغاز المكتشف لن يسد نزيف اقتصادنا

اعتبر "حزب السعادة" التركي أن العائدات المنتظرة من حقل الغاز المكتشف حديثا في البحر الأسود والتي تقدر بنحو 8 مليارات دولار، ليست إلا ضمادا صغيرا لجرح الاقتصاد التركي النازف.

إقرأ المزيد

ونشر الحزب ذو التوجه الإسلامي مقطع فيديو على حسابه في "تويتر" قال فيه إن وزير المالية بيرات ألبيراق، لن يتمكن من استغلال الحقل المكتشف.

وأضاف أن البنك المركزي فقد في عهد ألبيراق 94 مليار دولار من احتياطيه في حين تراجع الدخل القومي بنحو 200 مليار دولار وارتفع دين القطاع الحكومي بنحو 750 مليار ليرة وبلغ دين الشركاء بين القطاع العام والخاص للخزانة نحو 400 مليار ليرة نتيجة لارتفاع مؤشر العملات الأجنبية، وتراجعت قيمة أكبر 30 شركة في بورصة اسطنبول بنحو 30 مليار دولار.

وتتواصل ردود الأفعال بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة الماضي، عن اكتشاف حقل غاز كبير في البحر الأسود تقدر احتياطياته بنحو 320 مليار متر مكعب من الغاز.

المصدر: جريدة "الزمان" التركية