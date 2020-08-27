الذهب يهوي 2% مع صعود الدولار وعوائد السندات إثر تغيير سياسة المركزي الأمريكي

هوى الذهب أكثر من 2 بالمئة في تعاملات متقلبة اليوم الخميس، في ظل صعود الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة.

وجاء هذا الهبوط عقب إعلان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تغيير معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وبحلول الساعة 15:42 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.5 بالمئة إلى 1925.19 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 1.1 بالمئة أثناء تصريحات باول.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4 بالمئة لتسجل 1924.60 دولار للأوقية.

وقال مجلس الاحتياطي إنه سيسمح بزيادة متواضعة للتضخم وهو شيء إيجابي للذهب، حسبما ذكر دانيال غالي استراتيجي السلع الأولية لدى "تي.دي" للأوراق المالية، "لكن السوق كانت تتوقع ذلك بالفعل ولذا لا يوجد حافز جديد لشراء الذهب".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة أكثر من ثلاثة بالمئة عن ذروة أسبوع سجلتها في وقت سابق من الجلسة وهبطت 2.1 بالمئة في أحدث سعر إلى 26.95 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 1.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2166.33 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 918.54 دولار.

المصدر: "رويترز"