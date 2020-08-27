مصرف لبنان يخطر البنوك بخسارة 45% في السندات الدولية

أخطر مصرف لبنان المركزي البنوك المحلية بأن تتحوط لخسائر تبلغ 45 بالمئة في حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية.

وأبلغ ملحق للتعميم الصادر بتاريخ 26 أغسطس البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89 بالمئة على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.

وأعطى البنك المركزي المصارف مهلة خمس سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى عشر سنوات بشرط موافقة البنك المركزي.

المصدر: "رويترز"