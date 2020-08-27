أسعار النفط مستقرة مع تأهب خليج المكسيك لإعصار "لورا"

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ يندفع إعصار هائل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة صوب قلب صناعة النفط الأمريكية، مما يجبر منصات حفر النفط ومصافي التكرير على وقف الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.3% إلى 45.77 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينيتش، بعد أن انخفضت 0.5% الأربعاء.

فيما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنحو طفيف إلى 43.40 دولار للبرميل.

وتسبب الخطر النابع من إعصار "لورا" في دفع السوق للارتفاع هذا الأسبوع، لكن من غير المتوقع أن يؤثر على الإمدادات كثيرا لأن مخزونات النفط والمنتجات النفطية ما زالت مرتفعة بسبب الضرر الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا بالطلب على الوقود.

وتبلغ مخزونات النفط الخام الأمريكية 507.8 مليون برميل في نهاية الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس الجاري، حتى بعد انخفاض أكبر من المتوقع بلغ 4.7 مليون برميل.

وأوقف منتجو النفط يوم الثلاثاء إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام، أو ما يعادل 84% من إنتاج خليج المكسيك، وقاموا بإخلاء 310 منشآت بحرية.

كما جرى إغلاق تسع مصاف تعالج نحو 2.9 مليون برميل يوميا من الخام إلى وقود، أو ما يعادل 15% من طاقة التكرير الأمريكية.

المصدر: "رويترز"