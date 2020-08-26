الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم من أسهم التكنولوجيا وآمال التحفيز

أغلقت أسهم أوروبا على ارتفاع، الأربعاء، بعدما طغت أنباء عن تحفيز إضافي في ألمانيا وإجراءات متوقعة من أجل التعافي الاقتصادي في فرنسا على المخاوف الناجمة عن تزايد الإصابات بكورونا.

وصعد المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.9 بالمئة مع ارتفاع مؤشر "داكس" للأسهم الألمانية واحدا بالمئة، وتقدم المؤشر "كاك 40 الفرنسي" 0.8 بالمئة.

وحققت أسهم قطاع التكنولوجيا، التي قادت تعافي السوق من المستويات المنخفضة المسجلة في مارس والناجمة عن الجائحة، أفضل أداء حاذية حذو المكاسب في بورصة "وول ستريت".

وقفز سهم "ساب" الألمانية لبرامج الكمبيوتر 2.2 بالمئة بعدما زادت نظيرتها الأمريكية "سيلزفورس دوت كوم" توقعاتها للإيرادات للعام 2021.

واتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على توسيع الإجراءات الرامية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا بتكلفة تصل إلى عشرة مليارات يورو، بينما من المقرر أن تقدم فرنسا خطتها للتعافي الاقتصادي في الثالث من سبتمبر.

وتترقب الأسواق أيضا كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الخميس، قد تقدم المزيد من القرائن فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز