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خسائر بمليار يورو.. مدفيديف يتحدث عن مخاطر فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة الكربون

مال وأعمال

خسائر بمليار يورو.. مدفيديف يتحدث عن مخاطر فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة الكربون
Reuters
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات المستوردة بأنها "خطوة حمائية مخفية بذريعة معقولة للغاية".

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الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة كربون على المنتجات المستوردة
الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة كربون على المنتجات المستوردة

وجاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة "نوفوستي" اليوم عن مدفيديف الذي قال إن ضريبة الكربون يمكن أن تزيد بشكل كبير من القدرة التنافسية للسلع الأوروبية، مقارنة بنظيراتها من الدول الأخرى، بما في ذلك من روسيا.

وأشار إلى أن روسيا قد تخسر مليار يورو جراء هذا "الإجراء العابر للحدود"، كما أنه سيخفض ​​استهلاك النفط والفحم المحلي في أوروبا بشكل كبير.

وأضاف مدفيديف، أن مثل هذه الآلية، إذا تم تطبيقها دون قيود، ستتعارض مع الاتفاقيات الدولية الحالية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي لا تسمح باستخدام تدابير تغير المناخ للحد من القدرة التنافسية الدولية.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت بالإجماع نهاية العام الماضي على فرض ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة "ما لم تلبي المنتجات الأجنبية نفس الشروط البيئية المفروضة على الشركات الأوروبية".

المصدر: Radiosputnik

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