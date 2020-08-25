مصر تعلن شراء 530 ألف طن من القمح الروسي للشحن في أكتوبر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية وهي المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اليوم الثلاثاء، أنها اشترت 530 ألف طن من القمح الروسي للشحن في فترتين في أكتوبر المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها اشترت 230 ألف طن من القمح للشحن في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر، و300 ألف طن للشحن في الفترة من 21 إلى 31 في الشهر نفسه.

وأصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أمس الاثنين، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 11 إلي 20 أكتوبر أو 21 إلى 31 من الشهر ذاته.

وقال نائب رئيس الهيئة، أحمد يوسف، إن "السلع التموينية" تسعى لشراء شحنات من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا كازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا، ويجب أن تصل عروض القمح إلى الهيئة بحلول ظهر الثلاثاء.

المصدر: "رويترز"