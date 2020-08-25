مصر.. وصول دفعة جديدة من عربات السكك الحديد الروسية الأضخم من نوعها

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديد الجديدة من روسيا إلى ميناء الإسكندرية، بإجمالي 13 عربة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة.

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وأوضح الوزير في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن تلك الصفقة تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديد المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة 1.16 مليار يورو.

وأضاف أنه بوصول هذه العربات الجديدة (13 عربة) إلى ميناء الإسكندرية، فقد وصل إجمالي ما وصل حتى الآن لمصر إلى 46 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، كما ستصل الأسبوع القادم 22 عربة جديدة أخرى، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريا، وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد.

وذكر أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية).

المصدر: وسائل إعلام مصرية