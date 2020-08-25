الولايات المتحدة والصين تبحثان تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بينهما

بحث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين في اتصال مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هو، تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين.

وجاء في بيان للمثل التجاري الأمريكي، يوم الاثنين، أن الجانبين بحثا "الخطوات التي اتخذتها الصين للقيام بالتغييرات الهيكلية" التي ينص عليها الاتفاق.

وأضاف البيان أن المسؤولين الثلاثة أكدوا "إحراز تقدم" والتزامهم "باتخاذ الخطوات الضرورية لنجاح الاتفاق".

يذكر أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا في يناير الماضي على صفقة كبرى حول التجارة، أطلق عليها اسم "اتفاق المرحلة الأولى"، التزمت بموجبها الصين بزيادة مشتريات بعض المنتجات الأمريكية مقابل تخلي واشنطن عن فرض رسوم تجارية إضافية على الصادرات الصينية.

المصدر: رويترز