مصر تحتفل بتصنيع 20 أتوبيسا جديدا الأولى من نوعها في البلاد (صور)

احتفلت محافظة القاهرة، بتسليم هيئة النقل العام بالقاهرة، 20 أتوبيسا جديدا مجهزة بمكيفات الهواء، وتعمل بالغاز الطبيعي.

واصطفت الحافلات الجديدة بميدان عابدين، أمام ديوان عام محافظة القاهرة، في أول يوم عمل لها بالهيئة بحضور محافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام، وعدد كبير من قيادات محافظة القاهرة.

وتعتبر الأتوبيسات الجديدة هي أول خدمة مكيفة توفرها هيئة النقل العام، بعد تجربة الأتوبيس الكهربائي الذي يعمل ضمن خطوط الهيئة، وهذه الحافلات الجديدة ضمن 121 أتوبيسا تعاقدت عليها الهيئة لتصنيعها محليا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية