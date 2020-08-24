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مصر تحتفل بتصنيع 20 أتوبيسا جديدا الأولى من نوعها في البلاد (صور)

مال وأعمال

مصر تحتفل بتصنيع 20 أتوبيسا جديدا الأولى من نوعها في البلاد (صور)
Reuters
مصر
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احتفلت محافظة القاهرة، بتسليم هيئة النقل العام بالقاهرة، 20 أتوبيسا جديدا مجهزة بمكيفات الهواء، وتعمل بالغاز الطبيعي.

مصر تحتفل بتصنيع 20 أتوبيسا جديدا الأولى من نوعها في البلاد (صور)الأتوبيس الجديد

واصطفت الحافلات الجديدة بميدان عابدين، أمام ديوان عام محافظة القاهرة، في أول يوم عمل لها بالهيئة بحضور محافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام، وعدد كبير من قيادات محافظة القاهرة.

مصر تحتفل بتصنيع 20 أتوبيسا جديدا الأولى من نوعها في البلاد (صور)

وتعتبر الأتوبيسات الجديدة هي أول خدمة مكيفة توفرها هيئة النقل العام، بعد تجربة الأتوبيس الكهربائي الذي يعمل ضمن خطوط الهيئة، وهذه الحافلات الجديدة ضمن 121 أتوبيسا تعاقدت عليها الهيئة لتصنيعها محليا.

مصر تحتفل بتصنيع 20 أتوبيسا جديدا الأولى من نوعها في البلاد (صور)

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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