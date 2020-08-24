الحكومة المصرية تجهز 10 مزايدات لاستخراج المعادن من باطن الأرض

تعكف الحكومة المصرية على إعداد وتجهيز 10 مزايدات تعدينية جديدة للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية تحت الارض المصرية.

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وسيتم طرح المزايدات تباعا كل 4-3 أشهر، وفقا لتصريحات الدكتور، تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، لجريدة المال المصرية.

وقال أبو بكر إن تلك المزايدات ستشمل الخامات والمعادن والفلزات المختلفة التى يحتاج إليها القطاع الصناعى، ويجري استيراد نحو 60% منها سنويًا من الخارج، ومن أبرزها الحديد والنحاس والفوسفات والليثيوم، وغيرها.

وأوضح أن طرحها سيتم بعد البت فى مزايدة التنقيب عن الذهب المطروحة حاليًا، واعتماد وإعلان نتائجها بشكل نهائى خلال الربع الأخير من 2020.

ورجح أبو بكر طرح أول مزايدة من المزايدات الجديدة للتنقيب عن الخامات المعدنية بنهاية العام الحالى أو مطلع 2021، خاصة أنها ستكون فرصة جيدة قبل انعقاد مؤتمر "بيداك" العالمي للتعدين بكندا في مارس المقبل.

وطرحت الحكومة المصرية أحدث مزايدة للتنقيب عن الذهب بدءا من 15 مارس الماضي في المنطقة الواقعة بين الصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وقررت مد فترة تلقي العروض الخاصة بها لمدة شهرين، إلى 15 سبتمبر المقبل، بدلا من 15 يوليو الماضى، كما كان مقررا.

المصدر: المال