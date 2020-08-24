روحاني يعلن عن تحقيق انجازات كبيرة في مجال الغاز

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن جميع مراحل حقل بارس الجنوبي للغاز قد تم إطلاقها ولم تبق إلا مرحلة واحدة.

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وأشار إلى أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي بشكل كامل في مجال الغاز، وهذا أكبر انجاز نقدمه للحكومة القادمة.

ولدى افتتاحه عدة مشاريع تابعة لوزارة النفط عبر آلية الفيديو كنفرانس، اليوم الاثنين، قال روحاني إن "الصناعات الغازية من الصناعات المهمة في البلاد، فإلى جانب كونها تنتج الطاقة النظيفة فإنها تساهم في مجال التنمية باعتبارها من صناعات البنى التحتية، وتشكل الأساس للصناعات البتروكيماوية، كما أنها تنمي التواصل بين إيران ودول الجوار".

وأكد روحاني أن إيران باتت مكتفية ذاتيا وبشكل كامل في مجال الغاز والبنزين وزيت الغاز، مضيفا أن المنتجات البتروكيماوية قد ارتفعت في ظل حكومته من 56 مليون طن سنويا إلى مئة مليون طن، وبعائدات تصل إلى 25 مليار دولار.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن المشاريع التي افتتحت اليوم ستساهم في تحقيق القفزة الثالثة في مجال البتروكيماويات وستصل عائدات هذا القطاع خلال سنوات قليلة الى 37 مليار دولار.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تتحقق هذه القفزة في جميع الصناعات المنجمية، بحيث لا يجري تصدير خامات المعادن والرخام، بل يتم تصنيعها هنا وبيعها للخارج بأسعار تفوق كثيرا أسعار الخامات.

المصدر: "ارنا"