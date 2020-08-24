الهند مستعدة لشراء ما يصل إلى 40 مليون طن من الفحم من روسيا سنويا

تخطط الهند لشراء فحم الكوك والأنثراسيت والفحم المسحوق من روسيا، بما يصل إلى 40 مليون طن سنويا بقيمة 4.5 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية.

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر شاركت في اجتماع مجموعات عمل بين الدولتين في 14 أغسطس الجاري.

ووفقا للمصادر فإن نائب وزير الطاقة الروسي، أناتولي يانوفسكي، أجرى مفاوضات مع وزارة صناعة الصلب الهندية بهذا الشأن.

وبحسب الوزارة فإن روسيا يمكن أن تؤمن للهند إمدادات من فحم الكوك والأنثراسيت والفحم المسحوق بأسعار تنافسية، مقارنة بالإمدادات من أستراليا.

المصدر: "تاس"