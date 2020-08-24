انخفاض أسعار الذهب مع تعزز الشهية للمخاطرة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تحسن الشهية للمخاطرة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأمريكية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض كوفيد-19 كخيار علاجي.

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وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينيتش، انخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4% إلى 1932.48 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1910.99 دولار يوم الجمعة الماضي.

في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1942.60 دولار للأونصة.

وقال كبير استراتيجيي السوق في "أكسي غروب للخدمات المالية" ستيفن إينس: "الأنباء الإيجابية المتعلقة بالفيروس تضغط بعض الشيء على المعنويات في الوقت الحالي، إذ ساعدت الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على الارتفاع اليوم".

وأضاف أن "الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع جاكسون هول".

في حين نزلت الفضة بنسبة 1.6% إلى 26.26 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بنسبة 0.5% ليسجل 913.61 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 2158.65 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز