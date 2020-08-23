السكك الحديد المصرية: وصول 35 عربة روسية جديدة حتى نهاية أغسطس

قال رئيس هيئة السكك الحديد المصرية، أشرف رسلان، إن 35 عربة روسية جديدة ستصل على دفعتين خلال الأسبوع الجاري إلى ميناء الإسكندرية، طبقا لبرنامج التوريد.

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وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 13 عربة، ودفعة أخرى قبل نهاية الشهر الجاري بعدد 22 عربة، ليكون إجمالي التوريد خلال شهر أغسطس الجاري 35 عربة، وذلك بناء على برنامج التوريد المتفق عليه مع الشركة الهنغارية الروسية.

وأشار إلى أن الحديث يدور عن عربات من الدرجة العادية ذات التهوية الديناميكية، وأن هذا النوع من العربات مصمم على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية.

ناصر حاتم

المصدر: RT