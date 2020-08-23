مصر تقود مكاسب أسواق الأسهم الرئيسية بالشرق الأوسط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط اليوم الأحد وسط مكاسب واسعة النطاق للأسهم المصرية حيث قادت أسهم القطاع المالي الاتجاه الصعودي.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي اثنين بالمئة، وزاد سهم البنك التجاري الدولي 2.3 بالمئة وأغلق بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس مرتفعا 4.9 بالمئة.

وزاد المؤشر القياسي السعودي 0.8 بالمئة، يقوده سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بصعود عشرة بالمئة وبنك الرياض الذي تقدم 2.6 بالمئة.

وقفز سهم شركة العويجان القابضة التي تستثمر في البتروكيماويات 9.9 بالمئة، بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي أن خسائر الربع الثاني من السنة تقلصت إلى 46.4 مليون ريال (12.37 مليون دولار) من 78.7 مليون ريال قبل عام.

وفي قطر، زاد المؤشر 0.4 بالمئة، إذ صعد سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 4.4 بالمئة.

وبورصتا دبي وأبوظبي مغلقتان اليوم في عطلة عامة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 7902 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 9809 نقاط.

مصر.. صعد المؤشر اثنين بالمئة إلى 11391 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1355 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 3629 نقطة.

الكويت.. خسر المؤشر 1.9 بالمئة ليسجل 5646 نقطة.

المصدر: رويترز