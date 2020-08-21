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"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف بعض سندات لبنان إلى "D"

مال وأعمال

Globallookpress dw1/ZUMAPRESS.com
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أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني خفض تصنيف بعض سندات لبنان إلى درجة D نتيجة تجاوز موعد السداد.

وأكدت الوكالة تصنيف العملة الوطنية اللبنانية عند درجة CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية.

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وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن الحكومة اللبنانية لا تزال متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي بعد أن تعثرت لأول مرة في مارس 2020.

وأضافت أن الانفجار الذي وقع مؤخرا في مرفأ بيروت يعمق أزمة لبنان الاقتصادية.

وأكدت إن طول فترة الفراغ السياسي أو ضعف الحكومة الجديدة في لبنان قد يتسبب في مزيد من التأجيل للإصلاحات في السياسة والمساعدات الأجنبية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون.

المصدر: رويترز

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