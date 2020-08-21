لأول مرة.. السودان يجري مناقصة استيراد وقود

قالت وزارة الطاقة والتعدين السودانية في بيان اليوم الجمعة إن البلاد بدأت فرز العطاءات في أول مناقصة لها لاستيراد الوقود.

وقال بيان الوزارة إن عملية فرز العطاءات جرت "بشفافية تامة"، وهو ما لاقى استحسانا من الشركات، حيث كان السودان يعتمد سابقا على الشراء المباشر.

من جهته قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مقابلة اليوم الجمعة مع الإذاعة الرسمية إنه من المقرر تمويل المناقصة، وهي للتوريد في سبتمبر أيلول، من خلال صندوق حديث الإنشاء لاستيراد السلع الأساسية.

وفي يوليو، أعلن حمدوك عن إصلاحات اقتصادية وسياسية طال انتظارها بهدف إنقاذ الاقتصاد والمحافظة على بقاء انتقاله للحكم المدني على الطريق الصحيح بعد الإطاحة بعمر البشير العام الماضي.

وقالت الوزارة إن 16 من أصل 28 شركة محلية وعالمية سحبت كراسة العطاء تقدمت بعروض، مضيفة أن عملية الفرز والترسية ستتواصل في الأيام القادمة.

ودعت الوزارة الشركات للمشاركة في مناقصة ثانية لاستيراد منتجات بترولية من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2021.

وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن آخر موعد لتقديم العروض في هذه المناقصة هو 20 سبتمبر أيلول.

وكان السودان قال في يونيو إنه سينشئ صندوقا لتمويل التجارة بمحفظة حجمها ملياري دولار للمساعدة في استيراد وتصدير السلع الأساسية الهامة مثل القمح، وذلك في ظل تضاؤل إمدادات النقد الأجنبي المتداولة.

المصدر: رويترز