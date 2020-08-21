اقتصادي يتحدث عن مؤشر لاحتمال اندلاع "ثورة كبيرة" في الولايات المتحدة

اعتبر الاقتصادي، ألكسندر أوزان، أن محاولات إعادة كتابة التاريخ في الولايات المتحدة قد تكون نذير خطر، ومؤشرا على احتمال إندلاع "ثورة عظيمة" جديدة.

وقال ألكسندر أوزان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية، خلال منتدى ثقافي: "نعيش في فترة مضطربة جديدة في تاريخ العالم، الأزمة التي نسميها أزمة كورونا ليست مشابهة للأزمات التي شهدتها أجيالنا في الماضي، إنها نوع نادر من الصدمات الخارجية، آخرها كان قبل مئة عام".

وأضاف، أن "ميزة هذه الأزمة هي أن قطاعات اقتصادية تهوي وأخرى تتراجع، وقطاعات تنمو بسرعة مثل الصناعات الرقمية أو المستحضرات الصيدلانية، وهذا سيؤدي إلى تغييرات خطيرة للغاية في المؤسسات".

وأعرب الاقتصادي عن ثقته بأن أزمة كورونا "شكلت ضربة قوية للولايات المتحدة، الأمر الذي ساهم في ظهور حركات اجتماعية لم تكن موجودة هناك من قبل".

وقال: "هناك حيث تمر أزمة كورونا بصعوبة، في الولايات المتحدة، نشاهد أن حركات اجتماعية ذات توجهات جديدة قد ظهرت، لا أقصد تدمير المحلات التجارية، لكن اتحدث عن محاولات إعادة كتابة التاريخ (الأمريكي)، والذي يعد مؤشرا لاحتمال إندلاع ثورة عظيمة".

المصدر: نوفوستي