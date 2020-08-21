للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام البريطاني يتجاوز تريليوني إسترليني

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الدين العام البريطاني تجاوز تريليوني جنيه إسترليني للمرة الأولى في يوليو الماضي.

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وجاء ذلك بعدما عززت الحكومة البريطانية الإنفاق العام لمواجهة جائحة فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق، أفادت بيانات رسمية بأن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4% في الفترة بين أبريل ويونيو من 2020، وذلك في ظل استمرار تبعات أزمة كورونا.

المصدر: "رويترز"