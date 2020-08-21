بيانات أمريكية تدفع الذهب إلى المنطقة الخضراء

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات قاتمة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف من تعاف أبطأ من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1947.83 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينيتش، والذهب مرتفع بنسبة 0.2% منذ بداية الأسبوع الجاري.

فيما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5% إلى 1956.10 دولار للأونصة.

وقال جون شارما، الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني: "تدهور بيانات سوق العمل الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات، واستمرار التوتر الجيوسياسي، هي عوامل مستمرة في دعم الذهب".

وأضاف: "نتوقع تداول الذهب بين 1920 و1980 دولارا في الأمد القريب"، مشيرا إلى أن عوامل مثل زيادة الإقبال على المخاطرة، وإحراز تقدم في التوصل للقاح ضد فيروس كورونا قد تضغط على الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.6%، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% أيضا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.5%.

المصدر: "رويترز"