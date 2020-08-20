الولايات المتحدة تفرض عقوبات مرتبطة بسوريا على 6 شخصيات 

فرضت واشنطن عقوبات مرتبطة بسوريا على ستة أفراد، وجاء ذلك بحسب بيان نشر اليوم الخميس على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

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وشملت العقوبات الجديدة التي فرضتها الخزانة الأمريكية:

- لونا الشبل، المستشارة الإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية.

- العميد غايث دلا ، قائد اللواء 42 في الفرقة الرابعة للجيش السوري.

- محمد عمار الساعاتي، أحد كبار مسؤولي حزب البعث العربي الاشتراكي.

- يسار حسين إبراهيم

- سامر إسماعيل

- فادي صقر، قائد عسكري في قوات الدفاع الوطني السورية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت حزمة عقوبات جديدة على الحكومة السورية نهاية الشهر الماضي، استهدفت حينها حافظ الأسد، نجل الرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة لأشخاص وكيانات أخرى.

treasury.gov

المصدر: RT