المركزي التركي يبقي للمرة الثالثة سعر الفائدة دون تغيير

أبقى المركزي التركي اليوم على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، كما كان متوقعا، بعدما تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي متدن مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع.

وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 8.25 بالمئة اليوم، بعدما اتخذ خطوات غير مباشرة في الآونة الأخيرة لزيادة تكلفة التمويل، مما أبطأ تراجع الليرة.

وحققت الليرة بعض المكاسب أمس الأربعاء بعدما أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولين تنفيذيين بشركات طاقة بأن لديه "بشرى سارة" (أنباء طيبة) سيعلنها يوم الجمعة، وهي تصريحات قال أحد المصادر إنها تشير إلى اكتشاف مصادر طاقة في البحر الأسود.

المصدر: "رويترز"