أسعار الذهب تصعد مع تجدد المخاوف الاقتصادية
صعدت أسعار الذهب اليوم معوضة بعض الخسائر، إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا.
وبحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينيتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 1943.07 دولار للأونصة، بعدما تراجع بأكثر من 3.5% إلى أقل مستوى في نحو أسبوع الأربعاء الماضي.
وحذر مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة، وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.
وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأمريكية والآسيوية.
وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 1.1% إلى 27.01 دولار للأونصة، فيما قفز البلاتين 0.3% إلى 934.71 دولار للأونصة.
المصدر: "رويترز"