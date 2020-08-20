انخفاض عائدات النفط بين إيرادات الميزانية الروسية

أظهر تقرير لهيئة الرقابة المالية الروسية انخفاض نسبة الإيرادات النفطية في عائدات الميزانية الروسية إلى ما دون الثلث خلال النصف الأول من عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الإيرادات النفطية من عائدات الميزانية بلغت 29.3%، منخفضة بنسبة 13.9% بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وتشمل الإيرادات النفطية الضريبة على استخراج الثروات الطبيعية، وخاصة النفط والغاز، ورسوم التصدير والضريبة على فائض الإيرادات من استخراج المواد الهيدروكربونية.

وكانت نسبة تلك الإيرادات، التي تعتبر أهم دليل على مدى اعتماد الميزانية الروسية على قطاع النفط، تتراوح بين 36 و51% منذ عام 2005، وتوقعت وزارة المالية الروسية انخفاضها خلال السنوات القادمة.

المصدر: نوفوستي