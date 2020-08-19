قيمة "أبل" السوقية تلامس تريليوني دولار للمرة الأولى

أصبحت شركة "أبل" يوم الأربعاء، أول شركة أمريكية مدرجة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار.

وذكرت "رويترز" أن القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة وهي Amazon وMicrosoft وAlphabet المالكة لشركة Google تبلغ أكثر من 6 تريليونات دولار.

وتمثل 5 شركات هي أبل ومايكروسوفت وأمازون وفيسبوك وغوغل، ما يقرب من 23% من القيمة الإجمالية لمؤشر "S&P 500"، الذي يقيس أداء أسهم 500 شركة كبرى مدرجة في بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة.

وارتفعت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى على مدى السنوات الماضية لأنها تمكنت من تحقيق نمو ضخم حتى عندما كان الاقتصاد العالمي بطيئا، واستطاعت في الآونة الأخيرة تحقيق ذلك إلى حد كبير حتى أثناء الوباء.

المصدر: وكالات