منظمة الدول المصدرة للنفط ترصد عدد اكتشافات البترول والغاز في مصر عام 2019

ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط في نشرتها الشهرية، أن مصر سجلت 10 اكتشافات جديدة للنفط خلال عام 2019.

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ووفقا للمنظمة قدرت الاحتياطيات الجيولوجية في اكتشاف سدري 23 في منطقة أبو رديس بحوالي 200 مليون برميل من النفط كما تم تحقيق اكتشاف للنفط الثقيل عبر البئر التطويري "رابول -7" في امتياز غرب غارب وقد أنتج البئر عند اختباره لمدة خمسة أيام 415 برميل يوميا.

وفي ما يتعلق بتحقيق اكتشافات الغاز الطبيعي، أضافت النشرة الشهرية، أنه تم تحقيق 3 اكتشافات جديدة للغاز بينها اكتشاف "القرع شمال شرق – 1" الذي تحقق في دلتا النيل حيث تم إنتاج 481 ألف متر مكعب يوميا عند اختبار الكشف.

المصدر: اليوم السابع