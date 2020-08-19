الطاقة الأمريكية: مخزونات الخام والبنزين الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس إلى 512.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" انخفاضا قدره 2.7 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينفغ بولاية أوكلاهوما، هبطت بواقع 6.7 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 171 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي فيما تراجعت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وأوضحت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 243.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لـ"رويترز" لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة نمو مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 152 ألف برميل على مدار الأسبوع لتصل إلى 177.8 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 557 ألف برميل.

وكشفت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام صعد بواقع 1.1 مليون برميل يوميا.

المصدر: رويترز