رئيسا وزراء روسيا وبيلاروس يبحثان التعاون التجاري بين البلدين

بحث رئيسا وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، وبيلاروس رومان جولوفشينكو اليوم الأربعاء، سير بناء التكامل التجاري والاقتصادي وتعميق التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.

وورد في بيان صدر عن المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء في روسيا، أن "ميشوستين وجولوفتشينكو ناقشا مهام محددة تتعلق ببناء التعاون التجاري والاقتصادي الروسي البيلاروسي وتعميق التعاون في مجالات الطاقة والصناعة ومجالات أخرى".

وأضاف البيان، أن "رئيسي الحكومتين اتفقا على أهمية زيادة تعميق التفاعل العملي في إطار دولة الاتحاد".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى السبت الماضي مكالمة هاتفية من نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بحثا خلالها الاضطرابات التي تمر بها جمهورية بيلاروس بعد انتخابات الرئاسة.

وأشار الكرملين في بيان له، إلى أن "لوكاشينكو أطلع بوتين على الوضع في بلاده، حيث أعرب كلا الطرفين عن ثقتهما بأن جميع المشاكل القائمة في بيلاروس ستتم تسويتها قريبا".

وأضاف: "شدد الرئيسان على أهمية منع استغلال هذه المشاكل من قبل قوى تخريبية تسعى إلى الإضرار بالتعاون متبادل المنفعة بين الدولتين ضمن إطار مشروع دولة الاتحاد".

المصدر: "تاس"