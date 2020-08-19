انخفاض أسعار النفط مع زيادة المخاوف الاقتصادية

انخفضت أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف من أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ربما لا يتعافى سريعا مثلما كان متوقعا في ظل تعثر المحادثات بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد.

وطغى ذلك على انخفاض فاق التوقعات في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

كما أن أنظار المستثمرين تتوجه نحو اجتماع لجنة وزارية تابعة لمجموعة "أوبك+"، والتي من المقرر أن تراجع الامتثال لاتفاق أبرم في وقت سابق بشأن تخفيض إنتاج النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.9% إلى 45.06 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ارتفعت تسعة سنتات يوم الثلاثاء.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 42.55 دولار للبرميل.

المصدر: "رويترز"