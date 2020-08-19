الذهب دون مستوى 2000 دولار

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، دون مستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك مع ارتفاع الدولار في الأسواق.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1993.34 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأونصة الثلاثاء.

وتراجع الذهب في العقود الآجلة بنسبة 0.5% إلى 2002.40 دولار للأونصة.

وقالت المحللة مارغريت يانج إن "الذهب ينزل لأن الدولار ارتفع قليلا هذا الصباح. على المدى القصير، قد يوقف تعافي الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي للذهب".

وتابعت "سجل الذهب مكاسب ثلاثة بالمئة في اليومين الفائتين ما يجعل أسعار المعدن عرضة لعمليات جني أرباح".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم بنسبة 0.1%، بعدما كان قد هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية. وارتفاع الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

المصدر: "رويترز"