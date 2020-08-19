العاهل السعودي ورئيس نيجيريا يبحثان سوق النفط

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس النيجيري محمد بخاري خلال اتصال هاتفي الجهود الرامية لتحقيق استقرار أسواق النفط وإعادة التوازن إليها وفقا لما ذكرته "واس" اليوم.

وأضافت الوكالة أن الجانبين أكدا "أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق (أوبك+) بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها".

#خادم_الحرمين_الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية #نيجيريا الاتحادية، وجرى خلاله بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.https://t.co/NUM2MD49rq#واسpic.twitter.com/JnjV118H4a — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 19, 2020

كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

وتعقد لجنة وزارية تضم كبار المنتجين في "أوبك+" اجتماعا افتراضيا اليوم لبحث الوضع في سوق النفط والتزام المجموعة باتفاق خفض الإنتاج الحالي.

المصدر: "واس"