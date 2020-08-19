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العاهل السعودي ورئيس نيجيريا يبحثان سوق النفط

مال وأعمال

العاهل السعودي ورئيس نيجيريا يبحثان سوق النفط
Reuters
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس النيجيري محمد بخاري خلال اتصال هاتفي الجهود الرامية لتحقيق استقرار أسواق النفط وإعادة التوازن إليها وفقا لما ذكرته "واس" اليوم.

وأضافت الوكالة أن الجانبين أكدا "أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق (أوبك+) بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها".

كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

وتعقد لجنة وزارية تضم كبار المنتجين في "أوبك+" اجتماعا افتراضيا اليوم لبحث الوضع في سوق النفط والتزام المجموعة باتفاق خفض الإنتاج الحالي.

المصدر: "واس"

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