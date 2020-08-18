مستثمر مخضرم: فوز ترامب سيعزز البورصة أما فوز بايدن فسيكون كارثيا

حث المستثمر المخضرم مارك موبيوس الحكومات على رفع إجراءات الإغلاق لبدء الاقتصادات في التعافي، وقال إن مساعي الرئيس الأمريكي لرفع الإغلاق ستساهم في بدء التعافي الاقتصادي.

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وقال مارك موبيوس الرئيس التنفيذي لشركة "موبيوس كابيتال بارتنرز"، في مقابلة مع "فايننشال نيوز لندن"، إن "فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر سيعزز بالتأكيد سوق الأسهم الأمريكية، إذ يسعى ترامب إلى إعادة الناس إلى العمل وخفض البطالة وتعزيز الاقتصاد بشكل عام".

وأضاف المستثمر المخضرم: "من جهة أخرى فإن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن وزميلته في الانتخابات كامالا هاريس سيكون كارثيا".

ووفقا لآخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ول ستريت جورنال " وقناة "إن بي سي نيوز"، فإن ترامب يتراجع أمام نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إذ أظهرت نتائج الاستطلاع أن 50% من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة سيصوتون لبايدن إذا أجريت الانتخابات الآن، بينما يؤيد ترامب 41%.

وعن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الأمريكي، أقوى الاقتصادات في العالم، قال موبيوس إنه يجب على الحكومات "التوقف عن إجراءات الإغلاق والسماح للناس بالعودة إلى روتين حياتهم وعملهم الطبيعي".

وأضاف المستثمر، البالغ من العمر 84 عاما، أنه تم التركيز بشكل كبير على Covid-19 على حساب غالبية الناس، مشيرا إلى أنه يمكن السماح للأنشطة الاقتصادية من خلال تشجيع الناس على ارتداء الأقنعة واتباع قواعد الصحة البسيطة.

وقامت الحكومة الأمريكية بضخ تريليونات الدولارات لمساعدة الاقتصاد على التعافي في ظل أزمة كورونا. وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل انخفاضا بنحو 33% في الربع الثاني من 2020.

المصدر: RT