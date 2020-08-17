مكاسب أسهم التكنولوجيا تدفع مؤشر "ناسداك المجمع" إلى مستوى إغلاق قياسي

قفز المؤشر "ناسداك المجمع" إلى مستوى إغلاق قياسي جديد، كما اقترب مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" من أعلى مستوى له على الإطلاق، مع تلقيهما دفعة من مكاسب أسهم "نفيديا" وشركات أخرى.

من جهة أخرى أغلق المؤشر "داو جونز الصناعي" منخفضا متأثرا بخسائر أسهم القطاعين المالي والصناعي.

وكانت "نفيديا" بين أكبر الداعمين للمؤشرين "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" مع صعود أسهمها 6.6 بالمئة إلى مستوى قياسي بعد أن رفع محللون مستوياتهم المستهدفة لسعر السهم قبل أن تعلن الشركة المصنعة للرقائق الالكترونية نتائجها يوم الأربعاء.

وأنهى "داو جونز" جلسة التداول منخفضا 0.31 بالمئة إلى 27844.91 نقطة، بينما ارتفع "ستاندرد آند بورز 500" القياسي 0.27 بالمئة ليغلق عند 3381.99 نقطة.

وأغلق "ناسداك" مرتفعا واحدا بالمئة إلى 11129.73 نقطة.

المصدر: رويترز