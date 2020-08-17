الأجانب يشترون أذون وسندات الخزانة الأمريكية في يونيو بعد بيع استمر ثلاثة أشهر متتالية

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين، أن الأجانب اشتروا أذون وسندات الخزانة الأمريكية في يونيو بعد أن عمدوا إلى بيعها لثلاثة أشهر متتالية.

وبلغت التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة الأمريكية 28.89 مليار دولار في يونيو، مقارنة مع تدفقات إلى الخارج بقيمة 36.69 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أيضا، أن اليابان ظلت أكبر حائز غير أمريكي على أذون وسندات الخزانة الأمريكية على مدار الشهر، مع ارتفاع حيازاتها إلى 1.261 تريليون دولار في يونيو، من 1.260 تريليون دولار في مايو.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية وبلغت حيازاتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية 1.074 تريليون دولار في يونيو مقابل 1.084 تريليون دولار في مايو.

المصدر: رويترز