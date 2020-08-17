المصرف المركزي القطري يتوقع انكماش الاقتصاد في 2020

أعلن المصرف المركزي القطري أنه يتوقع انكماش اقتصاد البلاد العام الحالي.

وقال المصرف المركزي في تقرير له اليوم الاثنين، إن قطر تتوقع أن ينكمش اقتصادها هذا العام بسبب ضعف أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، وذلك بعد أن تراجع 0.3% العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن التحليل المبدئي للمصرف المركزي يشير إلى إنه إذا استمرت تلك الظروف غير المواتية لفترة ممتدة فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل سلبيا في 2020.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019 انكمش بنسبة 0.3% فيما يرجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ قطاع النفط والغاز.

المصدر: رويترز