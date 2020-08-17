هبوط احتياطيات فنزويلا من الذهب لأدنى مستوى في 50 عاما

أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الفنزويلي، أن احتياطيات البلاد من الذهب هبطت سبعة أطنان في النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 98 طنا فقط، في أدنى مستوى في 50 عاما.

ويأتي هذا الهبوط بينما يبيع البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، الذي تتعرض صناعته النفطية الحيوية لعقوبات أمريكية ما لديه من ذهب في الخارج للحصول على عملة صعبة وسط أزمة اقتصادية.

وحافظ البنك المركزي على احتياطيات فوق 350 طنا حتى عام 2015 عندما بدأت الحكومة، التي تعاني نقصا متزايدا في السيولة، استخدام الذهب ضمانا للقروض.

وأظهرت البيانات أن احتياطيات الذهب بلغت قيمتها 4.99 مليار دولار في نهاية يونيو، ارتفاعا من 4.79 مليار دولار في ديسمبر 2019، بسبب ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

المصدر: رويترز