مصر.. قرار جديد بشأن وزن رغيف الخبز المدعوم وسعره

أصدرت وزارة التموين والتجاره الداخلية في مصر اليوم الاثنين، قرارا يحدد كلفة إنتاج الخبز المدعم، ووزن رغيفه.

وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 غرامات ليصل إلى 90 غراما، أي بفارق 20 غراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كغ ليصل لـ1450 رغيفا.

ونص القرار أيضا على أن المخبز الذي يحصل على 10 أكياس يوما، تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال من عماله، والمخبز الذي ينتج 20 كيسا يتم التأمين على 10 من عماله.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT



