رجل أعمال إماراتي يعلن بدء محادثات بشأن رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، إن محادثات تجري بالفعل مع شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" بشأن إنشاء رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات.

إقرأ المزيد

وأضاف الحبتور في مقابلة مع "القناة "13 الإسرائيلية، أن شركته تجري محادثات مع شركة "يسرائير"، وقال: "هناك محادثات تواصلنا فيها معا بشأن خطوط جوية تجارية وسياحية"، وأضاف: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق يعود بالفائدة على الشركة الإسرائيلية والإمارات".

وتابع الحبتور قائلا إنه "الإمارات أرض الفرص وهذه فرصة لرجال الأعمال الإسرائيليين وللسياح الذين يرغبون في زيارتها".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الحبتور، لطالما كان مؤيدا قويا لإقامة الإمارات علاقات مع إسرائيل، وقد بدا حريصا بشكل خاص على بدء التعاون، وقال إنه ناقش الأفكار بالفعل مع أصدقاء إسرائيليين.

وقدرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أن تصل قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات بعد الإعلان عن التطبيع إلى 300-500 مليون دولار. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الإماراتية في إسرائيل إلى 350 مليون دولار سنويا.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي دشنا أمس الأحد خطوط الاتصال بين دولتيهما، في ظل توقيع أبوظبي وتل أبيب اتفاق التطبيع "التاريخي".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل