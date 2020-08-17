 
مباشر

الاقتصاد الياباني يتكبد خسائر قياسية جراء أزمة كورونا

مال وأعمال

الاقتصاد الياباني يتكبد خسائر قياسية جراء أزمة كورونا
AFP Kazuhiro NOGI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojh1

أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الياباني شهد تراجعا غير مسبوق في الربع الثاني من العام الحالي، جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشارت البيانات الصادرة يوم الاثنين، إلى أن تراجع الاقتصاد خلال الفترة منذ أبريل وحتى نهاية يونيو من هذا العام بلغ 27.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالمقارنة مع الربع الأول من العام، تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 7.8% في الربع الثاني.

وأظهرت البيانات كذلك أن الاقتصاد الياباني، الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، يستمر بالتراجع خلال 9 أشهر على التوالي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا