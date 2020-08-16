سوريا .. نحو 500 مليون دولار قيمة الدين الداخلي هذا العام

بلغ إجمالي الدين العام الداخلي في سوريا 645 مليار ليرة (نحو 510 ملايين دولار) وذلك منذ بداية العام الجاري حتى الشهر الحالي.

وذكرت صحيفة "الوطن" المحلية أن قيمة ذلك الدين تعادل نحو 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة، للعام الجاري والبالغة 4 تريليونات ليرة، كما تعادل نحو 32% من إجمالي عجز الموازنة المقدر بنحو 1.4 تريليون ليرة.

وسبق أن أعلن المصرف المركزي السوري 4 مزادات، اكتتب فيها عدد من المصارف المخول لها المشاركة في المزادات، إضافة لعملاء في تلك المصارف،

وكان اثنان من تلك المزادات لأجل سنتين (أعلن عن الثاني منذ أيام، بينما أعلن الأول في فبراير الماضي)، وبمبلغ اكتتاب إجمالي يعادل 298.5 مليار ليرة.

أما المزادان الآخران فكانا للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر وبقيمة بلغت 166.5 مليار ليرة، (أعلن عن الأول في شهر مارس الماضي، بإجمالي اكتتاب بلغ 92.2 مليار ليرة، والثاني في يونيو الماضي، بإجمالي اكتتاب 74.3 مليار ليرة).

وتلجأ الدول إلى الدين لتغطية عجز مالي أو لتغطية تمويل المشاريع الاستثمارية، ويشكل الدين الداخلي أداة لاستثمار الأموال ضمن الدولة عبر طرح المصرف المركزي أوراقا مالية أو سندات خزينة للاكتتاب العام، وتكون الدولة مدينة لمالكي تلك السندات وتلتزم بالتسديد بعد انقضاء أجل تلك السندات.

أسامة يونس - دمشق