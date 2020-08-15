ترامب: الصين تشتري كميات غير مسبوقة من منتجاتنا الزراعية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شراء الصين كميات قياسية من المنتجات الزراعية الأمريكية، معتبرا أن بكين تقدم على ذلك لإرضائه.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي له يوم السبت: "الأسبوع الماضي اشتروا أكبر كميات في التاريخ من الذرة وكمية كبيرة من فول الصويا وكذلك المواشي".

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وتابع قائلا، إن "الصين كانت تشتري كثيرا وهم يقومون بذلك من أجل أن أكون مسرورا".

يذكر أن "اتفاق المرحلة الأولى" حول التجارة بين الولايات المتحدة والصين، الذي تم توقيعه قبل عدة أشهر ينص على شراء الصين المنتجات الزراعية الأمريكية بقيمة أكثر من 36 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الحالية.

المصدر: رويترز