إسبانيا تأسف لاستمرار فرض رسوم جمركية أمريكية على بضائع أوروبية

أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا جونثاليث لايا، أن بلادها رحبت بقرار واشنطن عدم زيادة الرسوم الجمركية على بضائع الاتحاد الأوروبي، لكنها انتقدت استمرار هذه الرسوم.

وقالت جونثاليث لايا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "نأسف لحقيقة أنه لا تزال هناك رسوم جمركية على منتجات إسبانية"، وذلك بعد يومين من قول واشنطن إنها "ستبقي على رسوم جمركية بنسبة 15% على طائرات إيرباص وبنسبة 25% على سلع أوروبية أخرى بالرغم من تحركات نحو حل خلاف دعم شركات صناعة الطائرات".

وتابعت: "الشيء المفيد سيكون مناقشة إطار عمل لتنظيم الدعم الذي تعطيه الدول لقطاعات الطيران لديها، لا أن نحمل أنفسنا مزيدا من الضرر بإجراءات انتقامية"، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الطيران أزمة بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"