بوتين: هناك زيادة طفيفة في البطالة في روسيا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والسلطات من أجل إيلاء اهتمام خاص لمسألة مكافحة البطالة في مقاطعة أرخانغيلسك في أقصى الشمال الروسي.

وأشار الرئيس الروسي إلى وجود زيادة طفيفة في معدلات البطالة في عموم روسيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد عن بعد (عبر الفيديو) اليوم الجمعة مع الحاكم المؤقت للمنطقة ألكسندر تسيبولسكي.

وقال الرئيس الروسي: "في بلدنا نما معدل البطالة قليلا، لكنه نما في مقاطعة أرخانغيلسك فوق متوسط البلاد، لذلك إلى حين يتم توفير وظائف جديدة في المنطقة، يجب إعطاء أولوية للأشخاص العاطلين عن العمل بشكل مؤقت".

وأضاف بوتين أن القائم بأعمال حاكم المنطقة يعرف ما يجب عمله في هذا الصدد، لكني "أطلب منه الانتباه إلى هذه النقطة والتركيز عليها ليس فقط من قبله شخصيا بل من قبل فريقه بالكامل".

وأشار إلى أن مقاطعة أرخانغيلسك تمتلك مقومات لحل مشاكل البطالة بشكل فعال، مشيرا إلى أن المقاطعة تتمتع بمعدلات نمو جديدة في المجالين الزراعي والصناعي.

المصدر: "تاس"