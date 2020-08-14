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وزير المالية: تركيا الأولى أوروبيا في ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي

مال وأعمال

وزير المالية: تركيا الأولى أوروبيا في ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي
Reuters
براءت ألبيراق
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قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيراق، إن مؤشر الإنتاج الصناعي التركي ارتفع 17.6 بالمئة خلال يونيو الماضي، لتحتل أنقرة بذلك المركز الأول أوروبيا.

وأفاد ألبيراق في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، حول مؤشرات الإنتاج الصناعي، بأن "التعافي القوي في المؤشرات الاقتصادية سيخيب مرة أخرى آمال الأطراف المتشائمة بخصوص معدلات النمو".

كما نشر ألبيرق جدولا لمؤشرات الإنتاج الصناعي في الدول الأوروبية، خلال يونيو الماضي.

ووفقا للجدول فقد جاءت تركيا في المرتبة الأولى بزيادة بلغت 17.6 بالمئة، تليها هنغاريا (المجر) بـ 17.1 بالمئة، ثم إسبانيا بـ 14.5.

وبلغت نسبة معدل الزيادة في المؤشر لدى دول الاتحاد الأوروبي 9.1 بالمئة، في حين جاءت النرويج في ذيل الترتيب مسجلة تراجعا بمعدل 2.3 بالمئة.

المصدر: "الأناضول"

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