وزير المالية: تركيا الأولى أوروبيا في ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي

قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيراق، إن مؤشر الإنتاج الصناعي التركي ارتفع 17.6 بالمئة خلال يونيو الماضي، لتحتل أنقرة بذلك المركز الأول أوروبيا.

وأفاد ألبيراق في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، حول مؤشرات الإنتاج الصناعي، بأن "التعافي القوي في المؤشرات الاقتصادية سيخيب مرة أخرى آمال الأطراف المتشائمة بخصوص معدلات النمو".

كما نشر ألبيرق جدولا لمؤشرات الإنتاج الصناعي في الدول الأوروبية، خلال يونيو الماضي.

Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak. pic.twitter.com/iiblmUSAMb — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 14, 2020

ووفقا للجدول فقد جاءت تركيا في المرتبة الأولى بزيادة بلغت 17.6 بالمئة، تليها هنغاريا (المجر) بـ 17.1 بالمئة، ثم إسبانيا بـ 14.5.

وبلغت نسبة معدل الزيادة في المؤشر لدى دول الاتحاد الأوروبي 9.1 بالمئة، في حين جاءت النرويج في ذيل الترتيب مسجلة تراجعا بمعدل 2.3 بالمئة.

المصدر: "الأناضول"