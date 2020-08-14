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الولايات المتحدة تشتري كمية قياسية من النفط الروسي

مال وأعمال

الولايات المتحدة تشتري كمية قياسية من النفط الروسي
Reuters
الولايات المتحدة تشتري كمية قياسية من النفط الروسي
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استلمت الولايات المتحدة من روسيا خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 9 ملايين طن من النفط ومشتقاته، وهو رقم قياسي، إذ يعد الأعلى منذ العام 2004.

وبلغت إيرادات روسيا من هذه المبيعات خلال الفترة المذكورة قرابة 2.2 مليار دولار، وفقا لبيانات الجمارك الروسية.

وأظهرت البيانات أن صادرات النفط ومشتقاته إلى الولايات المتحدة شكلت 12% من إجمالي صادرات هذا الصنف، واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني بمشتريات الذهب الأسود، وجاءت بعد هولندا التي بلغت مشترياتها في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو من العام الجاري نحو 12.9 مليون طن من الخام الروسي.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه واشنطن لعرقلة تنفيذ مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" بحجة أن أوروبا ستصبح أكثر اعتمادا على موارد الطاقة الروسية في حال تنفيذ المشروع، الذي يهدف لمد أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

المصدر: "نوفوستي"

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