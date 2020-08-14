انخفاض أسعار الذهب بعد قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم، إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير في أسعار الأصفر الرنان خلال الأسبوع الجاري.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1950.94 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينيتش. وتراجع المعدن النفيس 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس الماضي.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 1959.50 دولار للأونصة.

وقال إدوارد مير المحلل لدى شركة "إي دي أند أف مان كابيتال ماركتس" للاستشارات: "يتعرض الذهب لضغوط بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية، مما يسبب قليلا من البيع في الوقت الحالي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.9% إلى 27.02 دولار للأونصة، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لتسعة أسابيع، وهي منخفضة بنسبة 3.8% منذ بداية الأسبوع.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 952.01 دولار للأونصة، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 2152.50 دولار للأونصة.

المصدر: "رويترز"