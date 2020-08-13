وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب على النفط في 2020

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في 2020 وحذرت من أن انخفاض معدلات السفر جوا بفعل جائحة كورونا سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.

كما خفضت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، توقعاتها للطلب على النفط الخام في العام الحالي بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 91.9 مليون برميل، وهو أول تقليص تقوم به منذ عدة شهور.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "سيظل الطلب على وقود الطائرات المصدر الرئيسي للضعف".

وأضافت "في أبريل، انخفض عدد كيلومترات السفر الجوي بنحو 80 بالمئة على أساس سنوي، وفي يوليو كان التراجع بنسبة 67 بالمئة. معاناة قطاعي الطيران والنقل البري، وهما مكونان أساسيان في استهلاك النفط، لا تزال مستمرة".

وفيما يتعلق بوضع سوق النفط في يونيو الماضي، قالت الوكالة، اليوم الخميس، إن الطلب على النفط تجاوز المعروض في يونيو 2020، وإن هناك سحبا ضمنيا من المخزونات لبقية العام.

وأضافت، أن مخزونات النفط بالدول المتقدمة زادت 16.2 مليون برميل إلى 3.235 مليار برميل في يونيو الماضي، بزيادة 286.7 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات.

وأشارت إلى أن التعويض عن إنتاج فائض سابق لـ "أوبك+" قد يبقي المعروض العالمي مستقرا في أغسطس الجاري.

المصدر: "رويترز"