دبي تقود صعود أغلب أسواق الخليج الرئيسية ومصر تستقر

أغلقت أغلب البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الأربعاء، إذ تدعم مؤشر دبي بمكاسب حققها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بعد عودة خدماته المصرفية الرقمية للعمل.

وصعد المؤشر السعودي القياسي 0.3 بالمئة بقيادة ارتفاع واحد بالمئة لسهم مصرف الراجحي، فيما قفز سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 3.1 بالمئة.

وزاد مؤشر دبي الرئيسي 0.9 بالمئة، مدعوما بتقدم سهم الإمارات دبي الوطني، 2.6 بالمئة.

وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إنه جرى حل جميع الصعوبات واستعادة كامل الخدمات المصرفية عبر جميع القنوات.

وصعد سهم العربية للطيران 1.8 بالمئة، والثلاثاء، نزل سهم شركة الطيران الوحيدة المدرجة في الإمارات 1.8 بالمئة بعد أن تحولت إلى تكبد خسارة في الربع الثاني من العام بواقع 239 مليون درهم (65.07 مليون دولار) نتيجة انهيار حركة المسافرين بسبب "كوفيد-19".

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.2 بالمئة، متأثرا بنزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.7 بالمئة وانخفاض سهم الدار العقارية 1.7 بالمئة قبيل إعلان نتائج أعمالها.

وفي الدوحة، تقدم المؤشر القطري 0.3 بالمئة، ليواصل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، مع زيادة سهم بنك قطر الوطني 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، استقر مؤشر الأسهم القيادية في مصر مع تحرك الأسهم على المؤشر في نطاق ضيق، وزاد سهم البنك التجاري الدولي 0.5 بالمئة.

وخلص استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار فائدته الرئيسية دون تغيير هذا الأسبوع، حتى مع تراجع التضخم إلى قاع ثمانية أشهر في يوليو.

المصدر: رويترز